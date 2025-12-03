Допинг-тесттен өтпей қалған Жәнібек Әлімханұлы мәлімдеме жасады
2025 жылғы 2 желтоқсанда қазақстандық боксшы, әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының допинг-сынамасы оң нәтиже көрсеткені белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Майк Коппинджердің дереккөзі Жәнібек Әлімханұлының допинг-тесттен өтпей қалғанын растады. Бұған жауап ретінде боксшы Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында пікір білдірді:
"Өздеріңіз білесіздер, мен әрқашан таза спортты қолдап келемін. Бұл жаңалыққа таңғалып отырмын. WADA алғашқы тестті алып, бәрі таза екенін айтты. Мен ешқандай қоспаларымды өзгерткен жоқпын. Екінші тестте не болғанын түсінбеймін, сондықтан қайта тексеруді талап еттім".
Бұған дейін қазақстандық балуанға әлем чемпионатындағы "алтын" жеңісі үшін пәтер сыйға тартылғанын жазғанбыз.
