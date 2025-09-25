Жәнібек Әлімханұлы маңызды мәлімдеме жасады
Сурет: Instagram/janibek_alimkhanuly
WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы екінші орта салмақтағы абсолютті әлем чемпионы, америкалық Теренс Кроуфордпен жекпе-жек өткізуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
13 қыркүйекте АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында Теренс Кроуфорд (42 жеңіс, 0 жеңіліс, 31 нокаут) Сауль Альваресті (63 жеңіс, 3 жеңіліс, 3 тең) жеңіп, екінші орта салмақтағы жаңа абсолютті әлем чемпионы атанды.
Соңғы рет қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлы сәуір айында Астанада өткен турнирде Ануэль Нгамиссенгені нокаутпен жеңген болатын. Енді ол жаңа қарсыласына ашық түрде жекпе-жекке шақыру тастады.
"Егер Кроуфорд менімен жекпе-жекке шығуға келіссе, мен қуана-қуана қарсы тұрар едім. Бұл кездесу әр жанкүйер асыға күтетін, бір секундын да жіберіп алғысы келмейтін тартысты жекпе-жек болар еді", – деп жазды Әлімханұлы әлеуметтік желіде (X).
Бұған дейін Жәнібек Әлімханұлының әлемдегі үздік 20 боксшының бірі атанғанын жазғанбыз.
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