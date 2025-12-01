"Менің жекпе-жегіме бәс тікпеуге шақырамын!". Жәнібек Әлімханұлы жастарға үндеу тастады
Кәсіпқой бокстың орта салмағындағы WBO және IBF нұсқалары бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы 7 желтоқсанда Сан-Антониода (АҚШ) Эрисланди Ларамен болатын айқас алдында жастарға үндеу тастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айта кетсек, аталған жекпе-жекте үш чемпиондық белбеу – WBO, IBF және WBA қатар бәске тігіледі. Әлімханұлына WBO және IBF, ал Лараға WBA белбеуі тиесілі. Осындай тартысты жекпе-жек алдында Жәнібек желідегі парақшасында жазба жариялады:
"Маған әр қазақ қымбат! Ешқайсының шаңырағы шайқалмаса екен деймін! Жастарды құмар ойын ойнамауға, менің жекпе-жегіме бәс тікпеуге шақырамын!", деп жазды ол.
Қазақстандық каратэші Мысырдағы жарыста "тыйым салынған тәсілге" байланысты жеңіске жетті.
