Жәнібек Әлімханұлына қатысты допинг дауы бойынша тыңдау қашан өтеді
Сурет: instagram/janibek_alimkhanuly
Қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлына қатысты допинг ісі бойынша тыңдау өтетін күн белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті Рахымжан Ерденбеков мәлімдеді.
Оның айтуынша, Жәнібек Әлімханұлының ісі бойынша тәртіптік тыңдау 19 қаңтарда өтеді.
"Федерация істің қаралуы қолданыстағы регламенттер, процестік әділдік қағидаттары, кінәсіздік презумпциясы және халықаралық антидопингтік стандарттар аясында қатаң түрде жүзеге асатынын атап өтеді. Түпкілікті шешім шығарылғанға дейін кез келген алыпсатарлық пен жария түрде қорытынды жасауға жол берілмейді деп санаймыз", - деп жазды ол.
Ол сондай-ақ Қазақстанның Кәсіпқой бокс федерациясы дәйекті түрде төмендегі қағидаттарды қорғайтынын айтты:
- спорттың тазалығы;
- спортшылардың құқықтарын қорғау;
- федерацияның институционалдық егемендігі.
Барлық кейінгі процестік қадамдар туралы ресми түрде хабарланады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript