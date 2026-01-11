#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Жәнібек Әлімханұлына қатысты допинг дауы бойынша тыңдау қашан өтеді

Жәнібек Әлімханұлына қатысты допинг дауы бойынша тыңдау қашан өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 17:38 Сурет: instagram/janibek_alimkhanuly
Қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлына қатысты допинг ісі бойынша тыңдау өтетін күн белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті Рахымжан Ерденбеков мәлімдеді.

Оның айтуынша, Жәнібек Әлімханұлының ісі бойынша тәртіптік тыңдау 19 қаңтарда өтеді.

"Федерация істің қаралуы қолданыстағы регламенттер, процестік әділдік қағидаттары, кінәсіздік презумпциясы және халықаралық антидопингтік стандарттар аясында қатаң түрде жүзеге асатынын атап өтеді. Түпкілікті шешім шығарылғанға дейін кез келген алыпсатарлық пен жария түрде қорытынды жасауға жол берілмейді деп санаймыз", - деп жазды ол.

Ол сондай-ақ Қазақстанның Кәсіпқой бокс федерациясы дәйекті түрде төмендегі қағидаттарды қорғайтынын айтты:

  • спорттың тазалығы;
  • спортшылардың құқықтарын қорғау;
  • федерацияның институционалдық егемендігі.

Барлық кейінгі процестік қадамдар туралы ресми түрде хабарланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Допинг-тесттен өтпей қалған Жәнібек Әлімханұлы мәлімдеме жасады
10:37, 03 желтоқсан 2025
Допинг-тесттен өтпей қалған Жәнібек Әлімханұлы мәлімдеме жасады
Жәнібек Әлімханұлы әлемнің үздік орта салмақтағы боксшылары тізімінен шығарылды
13:46, 19 желтоқсан 2025
Жәнібек Әлімханұлы әлемнің үздік орта салмақтағы боксшылары тізімінен шығарылды
Жәнібек Әлімханұлы допинг дауынан кейін манбасын аяқтауы мүмкін
10:16, 05 желтоқсан 2025
Жәнібек Әлімханұлы допинг дауынан кейін манбасын аяқтауы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: