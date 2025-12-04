#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан азаматтары енді зейнетақы жинақтарын тіс пен көз емдеуге пайдалана алмайды

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 12:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 19 қарашадағы денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бір реттік зейнетақы төлемдерін емдеуге пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, ережелерге қосылған жаңа тармақ бойынша 11-баптың екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөлімдері, 17-баптың екінші бөлігі, 19-1-бап, 20-баптың екінші және үшінші бөлімдері, 21-баптың үшінші бөлігі және 22-1-бап тек 2025 жылғы 15 қыркүйектен бұрын қол қойылған және ережелердің 4 және 5 тармақтарында көрсетілген құжаттарға негізделген қатынастарға ғана қатысты болады.

Бұған дейін стоматологиялық қызмет көрсеткенде комиссия профильдік маманның қорытындысын, медициналық құжаттарды зерттеп, шешім шығаратындығы және қандай құжаттар қажет екендігі ережелерде көрсетілген еді.

Алайда енді бір реттік зейнетақы төлемдерін пайдалану барысында офтальмологиялық және стоматологиялық қызметтер алынып тасталды.

Бұйрық 2025 жылғы 3 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.

Еске салсақ, бұған дейін банк зейнетақы жинақтарын алу бойынша жаңа шектеу енгізгенін хабарлаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
