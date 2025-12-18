Қазақстандық үш жас теннисші Аустралия ашық чемпионатында бақ сынайды
Мельбурн қаласында 24 қаңтар – 1 ақпан аралығында жасөспірімдер арасында өтетін Аустралия ашық чемпионатына қатысушылар тізімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстаннан негізгі жарыста үш жас теннисші бақ сынайды. Жасөспірімдер арасында ITF рейтингісінде 24-орында тұрған Заңғар Нұрланұлы Аустралия чемпионатында 10-ракетка болып тіркелген.
Сондай-ақ жасөспірімдер арасында әлемнің 60-ракеткасы Дәмир Жалғасбай және рейтингіде 94-сатыдағы Даниэль Тазабеков өнер көрсетеді.
Заңғар, Дамир және Даниэль өткен жылы командалық әлем чемпионаты – жасөспірімдер арасында Дэвис кубогінің финалдық кезеңінде ел намысын қорғаған еді. Онда әлемнің төрт дүркін чемпионы Францияны жеңіп, 5-орынға табан тіреген еді.
