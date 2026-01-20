#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
507.05
594.82
6.51
Спорт

Қазақстандық семсерлесушілер Италияда өтетін Гран-приге қатысады

Қазақстандық семсерлесушілер Италияда өтетін Гран-приге қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 23:07 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы рапирамен семсерлесуден Италияның Турин қаласында өтетін Гран-при сериясындағы турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған ірі халықаралық жарыс 5-7 ақпан аралығында өтеді.

Италияда ел намысын София Актаева, Алёна Гноева, Ғалым Нұрымов және Тимофей Семёнов қорғайды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
