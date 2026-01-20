Қазақстандық семсерлесушілер Италияда өтетін Гран-приге қатысады
Қазақстан құрамасы рапирамен семсерлесуден Италияның Турин қаласында өтетін Гран-при сериясындағы турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған ірі халықаралық жарыс 5-7 ақпан аралығында өтеді.
Италияда ел намысын София Актаева, Алёна Гноева, Ғалым Нұрымов және Тимофей Семёнов қорғайды.
