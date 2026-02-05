#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады

Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 22:50 Сурет: olympic.kz
Садақ атудан Қазақстан құрамасы Азия кубогының алғашқы кезеңіне дайындықты бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

5-20 ақпан аралығында спортшылар Алматы облысындағы Спорттық даярлық орталығының базасында оқу-жаттығу жиынын өткізеді.

Жиынға 30 садақшы қатысады.

Айта кетейік, Азия кубогының алғашқы кезеңі 21-28 наурыз аралығында Бангкокта (Таиланд) өтеді.

Айдос Қали
