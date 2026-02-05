Қазақстандық садақшылар Азия кубогына дайындықты бастады
Садақ атудан Қазақстан құрамасы Азия кубогының алғашқы кезеңіне дайындықты бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
5-20 ақпан аралығында спортшылар Алматы облысындағы Спорттық даярлық орталығының базасында оқу-жаттығу жиынын өткізеді.
Жиынға 30 садақшы қатысады.
Айта кетейік, Азия кубогының алғашқы кезеңі 21-28 наурыз аралығында Бангкокта (Таиланд) өтеді.
