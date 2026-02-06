#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Евгений Федоров тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды

Евгений Федоров тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 19:40 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы тас жолдағы велоспорттан Сауд Арабиясының Әл-Қассим қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында тағы төрт медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлер арасында "элита" санатында Евгений Федоров 31 шақырымдық жекелей сайыста топ жарды.

Сонымен қатар дәл осы қашықтықта қазақстандық Николас Винокуров күміс жүлдеге ие болды. Ал үздік үштікті Ту Чих Хао (Қытайлық Тайбэй) түйіндеді.

Сондай-ақ 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында өткен 24,6 шақырымдық жекелей сайыста Мансұр Бейсембай топ жарды. Екінші орынды Моңғолия өкілі Темулен Хадбаатар иеленсе, қола жүлде Қытай спортшысы Чэнцзюнь Цюй бұйырды.

Ал Әнел Тәшбай жасөспірімдер арасында өткен 15,8 шақырымдық жекелей сайыста үздік атанды. Екінші орынға Гонконг өкілі Чинг Кью Лоу жайғасты. Ал үндістандық Анжали Джакхар үздік үштікті түйіндеді.

Айта кетейік, Азия чемпионаты 12 ақпанда аяқталады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Евгений Федоров велоспорттан Алматыдағы Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
16:41, 09 маусым 2024
Евгений Федоров велоспорттан Алматыдағы Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
Велоспорттан Азия чемпионатында тағы бір жерлесіміз топ жарды
14:47, 09 маусым 2023
Велоспорттан Азия чемпионатында тағы бір жерлесіміз топ жарды
Ақпейіл Өсім велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
18:55, 11 маусым 2024
Ақпейіл Өсім велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
