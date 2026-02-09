#Халық заңгері
Спорт

Қысқы Олимпиада-2026: 10 ақпанда өнер көрсететін Қазақстан спортшыларының тізімі

Қысқы Олимпиада-2026, Милан, Италия, 10 ақпан, Қазақстан спортшылары, тізім, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 22:53 Сурет: Instagram/olympickz
Қазақстан құрамасының Милан мен Кортина-Д ' Ампеццодағы қысқы Олимпиада ойындарында өнер көрсетіп жатқанына осымен төртінші күн. Ертең, 10 ақпандағы жарыс кестесін ҚР Туризм және спорт министрлігі жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бағдарлама кестесіне сәйкес, ертең шаңғы жарысы, шорт-трек, фристайл-могул, биатлон және мәнерлеп сырғанау сынды спорт түрлерінен жарыстар өтеді.

Астана уақыты бойынша сағат 13:15-те Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник және Дарья Ряжко шаңғы жарыстарында еркін стильдегі әйелдер спринтінде өнер көрсетеді. Финал 17:10-ға жоспарланған. 13:55-те ерлер спринті басталады, бұл ретте Қазақстанды Өмірғали Мұратбеков, Виталий Пухкало және Наиль Башмаков танытады, финал – 17:25-те.

Шорт-тректен сағат 14:30-да Яна Хан мен Ольга Тихонованың қатысуымен әйелдер арасында 500 метр қашықтыққа іріктеу сыны өтеді. 15: 08-де Денис Никиша ерлер арасында 1000 метрге іріктеу сынында өнер көрсетеді. Сондай-ақ сағат 15:53-те аралас эстафета жоспарланған, бұл ретте Қазақстан құрамасы атынан Денис Никиша, Абзал Әжіғалиев, Яна Хан және Ольга Тихонова бақ сынайды. Финал сағат 16: 48-ге жоспарланған.

Фристайл-могулдан Қазақстанды Павел Колмаков (ерлер, сағат 15:15-те), сондай-ақ Аяулым Әміренова, Юлия Галышева және Анастасия Городко (әйелдер, сағат 18:15-те) танытады.

17:30-да ерлер арасында биатлоннан жеке сында Әсет Дүйсенов пен Владислав Киреев сынға түседі. Жарыс күнін мәнерлеп сырғанау спорты түйіндеді. Сағат 22:30-да Михаил Шайдоров қысқа бағдарламада өнер көрсетеді.

Барлық жарысты Qazaqstan, Qazsport, Khabar және Jibek Joly телеарналарынан тікелей эфирден көре аласыздар.  

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
