Спорт

Анна Данилина қатарынан екінші рет финалға шықты

Анна Данилина қатарынан екінші рет финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 05:56 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның жұптық сындағы үздік теннисшісі Анна Данилина биылғы маусымда жоғары деңгейдегі ойын көрсетуін жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дохада өтіп жатқан беделді WTA 1000 турнирінің жартылай финалында Анна сербиялық Александра Круничпен бірге Дабровски/Стефани жұбын сенімді түрде жеңді. Есеп — 6:3, 6:4.

Данилина үшін бұл — Australian Open додасынан кейінгі ірі жарыстардағы қатарынан екінші финал. Отандасымыздың мұндай тұрақтылығы оның әлемдік деңгейдегі шеберлігін дәлелдейді.

Бас жүлде үшін Данилина мен Крунич Се Шувэй/Остапенко жұбымен ойнайды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Анна Данилина Уимблдон турнирінің ширек финалына шықты
23:29, 10 шілде 2023
Анна Данилина Уимблдон турнирінің ширек финалына шықты
Ухандағы WTA 1000 турнирі: Анна Данилина жартылай финалға шықты
20:18, 10 қазан 2025
Ухандағы WTA 1000 турнирі: Анна Данилина жартылай финалға шықты
Анна Данилина қатарынан екі турнирдің финалында ұтылды
12:12, 16 маусым 2025
Анна Данилина қатарынан екі турнирдің финалында ұтылды
