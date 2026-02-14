Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышы қыздар эстафетада өнер көрсетті
Сурет: olympic.kz
Қазақстан әйелдер құрамасы шаңғы жарысынан 4×7,5 шақырымдық эстафетаға қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында бұл сында ел намысын Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина және Дарья Ряжко қорғады.
Қазақстандық шаңғышы қыздар 15-орынға ие болды.
Жарыста Норвегия құрамасы жеңіске жетті. Екінші орын Швецияға бұйырды. Финляндия үшінші болып мәреге жетті.
