Спорт

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышы қыздар эстафетада өнер көрсетті

Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышы қыздар эстафетада өнер көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 18:25 Сурет: olympic.kz
Қазақстан әйелдер құрамасы шаңғы жарысынан 4×7,5 шақырымдық эстафетаға қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында бұл сында ел намысын Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Надежда Степашкина және Дарья Ряжко қорғады.

Қазақстандық шаңғышы қыздар 15-орынға ие болды.

Жарыста Норвегия құрамасы жеңіске жетті. Екінші орын Швецияға бұйырды. Финляндия үшінші болып мәреге жетті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Юлия Галышева: Ең бастысы – жарақат алмай, жарысты толық аяқтадым
18:55, Бүгін
18:55, Бүгін
Юлия Галышева: Ең бастысы – жарақат алмай, жарысты толық аяқтадым
Қазақстандық шаңғышы қыздар 2025 жылғы Азия ойындарының күміс жүлдесін жеңіп алды
17:10, 12 ақпан 2025
17:10, 12 ақпан 2025
Қазақстандық шаңғышы қыздар 2025 жылғы Азия ойындарының күміс жүлдесін жеңіп алды
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлонда қалай өнер көрсетті
17:46, 08 ақпан 2026
17:46, 08 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлонда қалай өнер көрсетті
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
19:15, Бүгін
19:15, Бүгін
КХЛ: "Барыс" победил "Ладу" после поражения от СКА со счётом 0:5
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
19:13, Бүгін
19:13, Бүгін
Анна Данилина выиграла элитный турнир после поражения в финале Australian Open
Титулованная дзюдоистка из Казахстана выиграла третью схватку в Словении
18:57, Бүгін
18:57, Бүгін
Титулованная дзюдоистка из Казахстана выиграла третью схватку в Словении
Казахстанский тяжелоатлет добился очередного успеха в карьере
18:32, Бүгін
18:32, Бүгін
Казахстанский тяжелоатлет добился очередного успеха в карьере
