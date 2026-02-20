Италияда жарақат алған тау шаңғышысы еліне оралды
Белгілі болғандай, спортшы Олимпиадаға бір апта қалғанда жарақат алып, тізедегі айқас байламының үзілуі диагнозы қойылған. Соған қарамастан жарысқа қатысқан ол 8 ақпанда жылдамдықпен түсу сайысы кезінде жалаушаға ілініп, әуеде тепе-теңдігін жоғалтып, қатты құлап түсті.
Сурет: Instagram/lindseyvonn
Салдарынан спортшы бірнеше рет аунап түсіп, еңісте ауырсынудан айқайлап жатып қалған. Жарыс уақытша тоқтатылып, ол тікұшақпен эвакуацияланды. Кейінірек Воннның жіліншік сүйегі сынғаны және Италияда оған төрт ота жасалғаны белгілі болды.
Сурет: Instagram/lindseyvonn
Соған қарамастан, спортшы 2026 жылғы Олимпиада ойындарына қатысқанына өкінбейтінін және тау шаңғы спортын тастау ойы жоқ екенін айтты. Үйіне оралған сәтін ол өзінің Instagram парақшасында жариялады.
"Жарақатым жай ғана аяқ сынуынан әлдеқайда ауыр болып шықты. Болған жағдайды әлі де толық түсініп, оның мен үшін нені білдіретінін және алда не күтіп тұрғанын ұғына алмай жүрмін", – деп жазды спортшы бейнежазба астында.
Ол жанкүйерлерін алдағы жаңалықтардан хабардар етіп отыруға уәде берді.