Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Спорт

Италияда жарақат алған тау шаңғышысы еліне оралды

Италияда жарақат алған тау шаңғышысы еліне оралды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 12:18 Сурет: Instagram/lindseyvonn
Олимпиада ойындарында жарақат алып, ауруханаға түскен 41 жастағы америкалық тау шаңғышысы Линдси Вонн 17 ақпанда еліне оралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, спортшы Олимпиадаға бір апта қалғанда жарақат алып, тізедегі айқас байламының үзілуі диагнозы қойылған. Соған қарамастан жарысқа қатысқан ол 8 ақпанда жылдамдықпен түсу сайысы кезінде жалаушаға ілініп, әуеде тепе-теңдігін жоғалтып, қатты құлап түсті.

Сурет: Instagram/lindseyvonn

Салдарынан спортшы бірнеше рет аунап түсіп, еңісте ауырсынудан айқайлап жатып қалған. Жарыс уақытша тоқтатылып, ол тікұшақпен эвакуацияланды. Кейінірек Воннның жіліншік сүйегі сынғаны және Италияда оған төрт ота жасалғаны белгілі болды.

Сурет: Instagram/lindseyvonn

Соған қарамастан, спортшы 2026 жылғы Олимпиада ойындарына қатысқанына өкінбейтінін және тау шаңғы спортын тастау ойы жоқ екенін айтты. Үйіне оралған сәтін ол өзінің Instagram парақшасында жариялады.

"Жарақатым жай ғана аяқ сынуынан әлдеқайда ауыр болып шықты. Болған жағдайды әлі де толық түсініп, оның мен үшін нені білдіретінін және алда не күтіп тұрғанын ұғына алмай жүрмін", – деп жазды спортшы бейнежазба астында.

Ол жанкүйерлерін алдағы жаңалықтардан хабардар етіп отыруға уәде берді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
