Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Спорт

Керлингтен аралас командалық сайыстағы Қазақстан чемпиондары белгілі болды

Керлингтен аралас командалық сайыстағы Қазақстан чемпиондары белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 22:05 Сурет: olympic.kz
Астана қаласында керлингтен Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Бүгін аралас командалық сайыстағы үздіктер анықталады. Нәтижесі мынадай:

  • 1-орын: Астана қаласы командасы;
  • 2-орын: Қостанай облысы;
  • 3-орын: Алматы облысы.

Айта кетейік, жарысқа еліміздің 8 өңірінен 100-дан астам спортшы қатысып жатыр.

Чемпионат Ұлттық құраманы жасақтау, халықаралық жарыстарға іріктеу және кёрлинг спортын өңірлерде дамыту мақсатында ұйымдастырылып отыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақпейіл Өсім велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
18:55, 11 маусым 2024
Ақпейіл Өсім велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
Ертең ауыр атлетикадан Азия чемпионаты басталады
23:26, 04 мамыр 2023
Ертең ауыр атлетикадан Азия чемпионаты басталады
Қазақстандық самбошылар Бішкектен 22 медальмен оралды
01:06, 10 қазан 2023
Қазақстандық самбошылар Бішкектен 22 медальмен оралды
Оқи отырыңыз
