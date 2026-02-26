Керлингтен аралас командалық сайыстағы Қазақстан чемпиондары белгілі болды
Сурет: olympic.kz
Астана қаласында керлингтен Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бүгін аралас командалық сайыстағы үздіктер анықталады. Нәтижесі мынадай:
- 1-орын: Астана қаласы командасы;
- 2-орын: Қостанай облысы;
- 3-орын: Алматы облысы.
Айта кетейік, жарысқа еліміздің 8 өңірінен 100-дан астам спортшы қатысып жатыр.
Чемпионат Ұлттық құраманы жасақтау, халықаралық жарыстарға іріктеу және кёрлинг спортын өңірлерде дамыту мақсатында ұйымдастырылып отыр.
