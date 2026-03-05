#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Спорт

Ғұсман Қырғызбаев пен Әбиба Әбуҗақынова бастаған дзюдошылар Гран-при жарысына аттанды

Ғұсман Қырғызбаев пен Әбиба Әбуҗақынова бастаған дзюдошылар Гран-при жарысына аттанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 21:40 Сурет: olympic.kz
6-8 наурыз аралығында Аустрияның Линц қаласында дзюдодан Гран-при турнирі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Назарыңызға Ұлттық құрама тізімін ұсынамыз. Бұл қатарда Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Ғұсман Қырғызбаев пен әлем чемпионатының бірнеше дүркін жүлдегері Абиба Абужақынова бар.

Әйелдер:

  • 48 келі: Әбиба Әбужақынова, Диана Буркеева;
  • 57 келі: Дана Абдирова, Бақыт Құсақбаева;
  • 63 келі: Есмігүл Құйылова;
  • 70 келі: Ажар Асхат;
  • +78 келі: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшыбекова.

Ерлер:

  • 60 келі: Аман Бақытжан, Шерзод Давлатов;
  • 66 келі: Ғұсман Қырғызбаев, Бауыржан Нарбаев;
  • 73 келі: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов;
  • 81 келі: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат;
  • 90 келі: Айдар Арапов;
  • 100 келі: Марат Байкамуров, Нұрлыхан Шархан;
  • +100 келі: Жантілек Нұртілепұлы.

Айта кетейік, жарыс 3 күнге созылады. Оған 62 мемлекеттің 503 спортшысы қатысады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдошы Әбиба Әбужақынова Аустриядағы Гран-при жарысының жартылай финалына шықты
18:52, 07 наурыз 2025
Дзюдошы Әбиба Әбужақынова Аустриядағы Гран-при жарысының жартылай финалына шықты
Токио Үлкен дулығасы: жылдың соңғы турнирінде кімдер күреседі
19:07, 28 қараша 2024
Токио Үлкен дулығасы: жылдың соңғы турнирінде кімдер күреседі
Дзюдодан Загребтегі гран-при турнирінде бақ сынайтын спортшылар белгілі болды
18:13, 27 тамыз 2024
Дзюдодан Загребтегі гран-при турнирінде бақ сынайтын спортшылар белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Для меня корты довольно медленные". Рыбакина - об условиях игры в Индиан-Уэллсе
00:11, 06 наурыз 2026
"Для меня корты довольно медленные". Рыбакина - об условиях игры в Индиан-Уэллсе
Казахстанская конькобежка стала 21-й на чемпионате мира в Херенвене
23:53, 05 наурыз 2026
Казахстанская конькобежка стала 21-й на чемпионате мира в Херенвене
"Куаныш" оформил разгром в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
23:31, 05 наурыз 2026
"Куаныш" оформил разгром в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
Действующий чемпион Казахстана вылетел в первом раунде плей-офф
23:02, 05 наурыз 2026
Действующий чемпион Казахстана вылетел в первом раунде плей-офф
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: