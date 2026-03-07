#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Милад Карими Бакудегі спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдегер атанды

Милад Карими Бакудегі спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 16:00 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық гимнаст Милад Карими Бакуде (Әзербайжан) өткен спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде күміс медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Карими еркін жаттығулар финалында екінші нәтиже көрсетті. Финалда ол 14.300 ұпай жинап, екінші орынға тұрақтады.

Бірінші орынды 14.533 ұпаймен Беларусь өкілі Егор Шарамков иеленді. Ал үшінші орын жапониялық Казуки Минамиге бұйырды — 14.200 ұпай.

Бүгін, 7 наурыз күні, сондай-ақ қоссырықтағы жаттығулардың финалы өтті. Қазақстандық Дмитрий Патанин 13.166 ұпаймен жетінші орын алды.

Айта кетейік, Қазақстан құрамасын алда тағы бірнеше финал күтіп тұр. Милад Карими мен Дияс Тойшыбек кермедегі жаттығуларда өнер көрсетеді. Ал Зейнолла Идрисов пен Нариман Курбанов ат үстіндегі жаттығуларда бақ сынайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Милад Карими көркем гимнастикадан әлем кубогында күміс медаль жеңіп алды
13:56, 08 наурыз 2025
Милад Карими көркем гимнастикадан әлем кубогында күміс медаль жеңіп алды
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
20:51, 22 ақпан 2025
Гимнаст Милад Карими Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
Спорттық гимнастикадан әлем кубогы кезеңінде отандасымыз чемпион атанды
19:52, 19 сәуір 2024
Спорттық гимнастикадан әлем кубогы кезеңінде отандасымыз чемпион атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
15:04, Бүгін
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
14:15, Бүгін
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
13:49, Бүгін
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
13:08, Бүгін
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: