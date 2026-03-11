#Референдум-2026
Спорт

Спорттық гимнастикадан Түркиядағы әлем кубогы кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды

Спорттық гимнастикадан Түркиядағы Әлем кубогының кезеңіне қатысатын қазақстандықтар белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 17:59 Сурет: olympic.kz
12 наурызда Түркияның Анталья қаласында спорттық гимнастикадан әлем кубогы кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жарыста Қазақстан құрамасының алты спортшысы бақ сынайды. Құрама сапына Нариман Курбанов, Зейнолла Ыдырысов, Роман Маменов, Нұртан Ыдырысов, Амели Мукушева және Амина Халимарден енді.

Турнир 15 наурызда аяқталады.

Еске салайық, бұған дейін Әзірбайжанның Баку қаласында өткен алдыңғы кезеңде Қазақстан құрамасы екі жүлде жеңіп алған еді. Милад Карими еркін және кермедегі жаттығуда екінші орын алды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Батуттағы гимнастикадан Нидерландтағы Әлем кубогының кезеңі: ұлттық құраманың тізімі
21:58, Бүгін
Батуттағы гимнастикадан Нидерландтағы Әлем кубогының кезеңі: ұлттық құраманың тізімі
Спорттық гимнастикадан Азия чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
19:08, 03 маусым 2025
Спорттық гимнастикадан Азия чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
Спорттық гимнастикадан әлем кубогы кезеңінде отандасымыз чемпион атанды
19:52, 19 сәуір 2024
Спорттық гимнастикадан әлем кубогы кезеңінде отандасымыз чемпион атанды
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
23:35, Бүгін
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
23:04, Бүгін
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
22:34, Бүгін
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
22:02, Бүгін
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
