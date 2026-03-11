Спорттық гимнастикадан Түркиядағы әлем кубогы кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
12 наурызда Түркияның Анталья қаласында спорттық гимнастикадан әлем кубогы кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарыста Қазақстан құрамасының алты спортшысы бақ сынайды. Құрама сапына Нариман Курбанов, Зейнолла Ыдырысов, Роман Маменов, Нұртан Ыдырысов, Амели Мукушева және Амина Халимарден енді.
Турнир 15 наурызда аяқталады.
Еске салайық, бұған дейін Әзірбайжанның Баку қаласында өткен алдыңғы кезеңде Қазақстан құрамасы екі жүлде жеңіп алған еді. Милад Карими еркін және кермедегі жаттығуда екінші орын алды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript