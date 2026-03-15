#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Спорт

Гимнаст Зейнолла Ыдырысов Түркиядағы Әлем кубогы кезеңінде күміс медаль жеңіп алды

Гимнаст Зейнолла Ыдырысов Түркиядағы Әлем кубогы кезеңінде күміс медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 18:49 Сурет: olympic.kz
Спорттық гимнастикадан Қазақстан құрамасының өкілі Зейнолла Ыдырысов Антальядағы (Түркия) Әлем кубогы кезеңінде екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық гимнаст ат снарядындағы жаттығуда күміс медаль жеңіп алды.

Финалда Ыдырысов төрешілердің шешімімен 13.733 ұпай жинады.

Ирландиялық Рис Маккленаган жарыс жеңімпазы атанды – 13.900 ұпай. Ал оның отандасы Джеймс Хикки 13.566 ұпаймен үшінші орын алды.

Айта кетейік, қол тіреп секіру жаттығуының финалында қазақстандық Роман Маменов өнер көрсетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: