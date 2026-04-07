Спорт

Боксшы Әйгерім Сәттібаева Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды

Боксшы Әйгерім Сәттібаева Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 17:02
Қазақстандық боксшы Әйгерім Сәттібаева Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының финалына шыға алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 48 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында Номундари Энх-Амгаланмен (Моңғолия) кездесті.

Үш раундтың қорытындысы бойынша моңғолиялық боксшы 5:0 есебімен жеңіске жетті. Ал Әйгерім Сәттібаева жарысты қола жүлдемен аяқтады.

Айдос Қали
