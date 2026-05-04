#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Спорт

Алматы облысында стенд атудан Әлем кубогының кезеңі басталды

Алматы облысында стенд атудан Әлем кубогының кезеңі басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 18:57 Сурет: ҚР ҰОК
Алматы облысындағы Александр Асанов атындағы мергендер клубының базасында стенд атудан ISSF Әлем кубогі кезеңінің ашылу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты рәсімге Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов, Халықаралық спорттық ату федерациясының (ISSF) президенті Лючиано Росси, Еуропа мергендер конфедерациясының президенті Александр Ратнер, спорттық ату федерациясының президенті Берік Асылов, Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев, сондай-ақ спорт қауымдастығы мен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты.

Халықаралық турнир ел аумағында 2–11 мамыр күндері Халықаралық спорттық ату федерациясының қолдауымен өтіп жатыр. Жарысқа әлемнің 43 елінен шамамен 550 спортшы мен ресми өкіл қатысуда.

Әлем кубогінің бағдарламасына ерлер мен әйелдер арасындағы трап, скит, сондай-ақ аралас командалық жаттығу – трап-микс енгізілген.

Додада Қазақстан құрамасының сапында 20 спортшы өнер көрсетеді.

Бұған дейін Елена Рыбакина WTA чемпиондық жарысында Арина Соболенконы басып озғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда тұңғыш рет стенд атудан Азия кубогі өтеді
20:46, 05 қыркүйек 2024
Қазақстанда тұңғыш рет стенд атудан Азия кубогі өтеді
Илья Пеньков стенд атудан Әлем кубогының кезеңінде бесінші орынға ие болды
21:50, 07 сәуір 2025
Илья Пеньков стенд атудан Әлем кубогының кезеңінде бесінші орынға ие болды
Стенд атудан әлем кубогінде Әсем Орынбай алтын медаль жеңіп алды
09:14, 24 мамыр 2023
Стенд атудан әлем кубогінде Әсем Орынбай алтын медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
18:33, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
18:12, Бүгін
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
17:45, Бүгін
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
17:22, Бүгін
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: