#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Спорт

УЕФА Чемпиондар Лигасының финалында "Арсенал" мен ПСЖ кездеседі - суперкомпьютер болжамы

УЕФА, футбол, Чемпиондар лигасы, Арсенал, ПСЖ, суперкомпьютер, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 17:18 Сурет: Instagram/championSleague
Өткен түнде ағылшынның "Арсеналы" мен француздың "ПСЖ-сы" осы маусымда УЕФА Чемпиондар Лигасының финалында кездесетіні белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соңғы мәліметтерге сәйкес, Opta суперкомпьютері Лондон клубының жеңіске жету ықтималдығын 56%, ал ПСЖ-ның турнир жеңімпазы ретіндегі болжамды көрсеткішін 44% деп шығарды.

Бұл арада француз және ағылшын клубтары Чемпиондар Лигасының финалында алғаш рет бақ сынасқалы отырғанын баса атай кеткен жөн.

"Париждіктер" екі жартылай финалдағы кездесу қорытындысы бойынша "Баварияны" жеңді (5:4, 1:1), ал "Арсенал" "Атлетикодан" мықты екенін дәлелдей алды (1:1, 1:0).

Еуропаның ең беделді клубтарының турнирдегі шешуші матчы 30 мамырда Будапештте (Венгрия) өтеді.

Бұл екі испандық жаттықтырушының бақталасуы болмақ: ПСЖ-ның тізгіні Луис Энрикеде болса, ал "зеңбірекшілерді" алаңға Микель Артет алып шықпақ.

Соңғысы ешқашан УЕФА Чемпиондар Лигасы кубогын иеленіп көрмеген. Ал Франция кубоктың қазіргі иегері болып табылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Футзал: "Қайраттың" УЕФА Чемпиондар лигасының элиталық раундындағы қарсыластары кімдер
23:24, 02 қараша 2023
Футзал: "Қайраттың" УЕФА Чемпиондар лигасының элиталық раундындағы қарсыластары кімдер
Суперкомпьютер УЕФА Чемпиондар лигасын жеңетін жаңа фаворитті атады
13:33, 13 наурыз 2025
Суперкомпьютер УЕФА Чемпиондар лигасын жеңетін жаңа фаворитті атады
Суперкомпьютер қазіргі УЕФА Чемпиондар лигасының басты фаворитін атады
18:25, 11 ақпан 2025
Суперкомпьютер қазіргі УЕФА Чемпиондар лигасының басты фаворитін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
21:29, Бүгін
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
21:15, Бүгін
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
20:37, Бүгін
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
20:05, Бүгін
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: