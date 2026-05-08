#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Қазақстан садақ атудан Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдесі үшін сынға түседі

Қазақстан садақ атудан Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдесі үшін сынға түседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 18:10 Сурет: World Archery
Қазақстан құрамасы садақ атудан Шанхай қаласында (Қытай) өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінің финалдық кезеңіне жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік додада қола медаль үшін Виктория Лян мен Муса Ділмұхамет сынға түседі.

Қазақстандық спортшылар блоктық садақ атудан аралас командалар арасындағы жарыстың жартылай финалына дейін жетті. Алайда бұл кезеңде Түркия құрамасына 156:157 есебімен есе жіберді.

Енді 9 мамырда қола жүлде үшін өтетін матчта отандастарымыз Эстония құрамасымен кездеседі.

Айта кетейік, турнир барысында қазақстандық мергендер Сингапур, Оңтүстік Корея және Ұлыбритания командаларын жеңген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Президент Қазақстан мен Түркия арасындағы әскери транзит туралы заңға қол қойды
19:57, Бүгін
Президент Қазақстан мен Түркия арасындағы әскери транзит туралы заңға қол қойды
Садақ атудан Қазақстан әйелдер құрамасы тарихи жеңіске қол жеткізді
19:40, 24 сәуір 2024
Садақ атудан Қазақстан әйелдер құрамасы тарихи жеңіске қол жеткізді
Садақ атудан ӘЧ-2025: Қазақстан құрамасы қола медаль иеленді
13:31, 07 қыркүйек 2025
Садақ атудан ӘЧ-2025: Қазақстан құрамасы қола медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
21:31, Бүгін
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
21:02, Бүгін
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
20:32, Бүгін
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
20:12, Бүгін
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: