"Барселона" құрамасы "Реал Мадридті" жеңіп, мерзімінен бұрын Испания чемпионы атанды
11 мамыр күні "Камп Ноу" стадионында Ханси Флик жаттықтыратын Барселона Испания чемпионы атанып, өз тарихында 29-рет Ла Лига жеңімпазы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ла Лиганың 35-туры аясында каталониялық клуб Реал Мадрид командасын 2:0 есебімен жеңді. Матчтағы голдарды бірінші таймда Маркус Рэшфорд пен Ферран Торрес соқты.
Осы жеңістен кейін Барселона 91 ұпай жинады. Турнир кестесінде екінші орында тұрған Реал Мадрид қарсыласынан 14 ұпайға қалып қойды. Маусым аяқталғанша үш ойын қалғандықтан, мадридтік клуб енді каталондықтарды қуып жете алмайды.
Сондай-ақ, 18 жастағы Ламин Ямаль Ла Лигадағы титул саны бойынша рекордтық көрсеткішке жетіп, 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына орай түсірілген "Легенды двора" фильміне де қатысқан.
