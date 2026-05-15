Юлия Путинцева Париждегі турнирді ерте аяқтады
Әйелдер теннисі бойынша WTA рейтингінде 77-орында тұрған қазақстандық теннисші Юлия Путинцева Парижде өтіп жатқан WTA 125 сериялы турнирдің ширек финалында ойнамайтын болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Tennisform мәліметінше, спортшы белінің төменгі бөлігіндегі жарақатына байланысты жарысты жалғастыра алмаған. Осылайша, француз теннисшісі Диан Парри автоматты түрде жартылай финалға өтті.
Putintseva has withdrawn from the quarter final of the WTA $125k event in Paris with a lower back injury, handing D. Parry a walkover.— Tennisform (@Tennisform) May 14, 2026
