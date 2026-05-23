Күрес түрлерінен жастар арасындағы Азия чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
Аталған байрақты бәсекеге Қазақстан құрамасының балуандары да қатысады. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.
Еркін күрес
57 келіге дейін: Еламан Амангелді
61 келіге дейін: Нұрданат Айтанов
65 келіге дейін: Шаттық Алайдар
70 келіге дейін: Майис Алиев
74 келіге дейін: Нұрдәулет Сейілбеков
79 келіге дейін: Ерхан Әбіл
86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев
92 келіге дейін: Бейбарыс Қасымбек
97 келіге дейін: Камиль Куруглиев
125 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан
Грек-рим күресі
55 келіге дейін: Рауан Бекімов
60 келіге дейін: Айбек Айтбеков
63 келіге дейін: Диас Нұраков
67 келіге дейін: Дамир Ибрашов
72 келіге дейін: Нұрмұхаммед Ибрахим
77 келіге дейін: Әлихан Дурсунов
82 келіге дейін: Кирилл Минко
87 келіге дейін: Ерасыл Жеңіс
97 келіге дейін: Ислам Евлоев
130 келіге дейін: Джохар Узаров
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Лаура Ғаниқызы
53 келіге дейін: Фарида Әбдірахманова
55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек
57 келіге дейін: Алтын Шагаева
59 келіге дейін: Виктория Хусаинова
62 келіге дейін: Тыныс Дүбек
65 келіге дейін: Томирис Шайшова
68 келіге дейін: Бейбіт Сейдуәлі
72 келіге дейін: Жібекжан Сабыржанова
76 келіге дейін: Алина Ертөстік
Айта кетейік, құрлық біріншілігі 23 мамыр – 1 маусым аралығында өтеді.