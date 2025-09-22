#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Технология

Қытайлық гиперкар жылдамдық бойынша әлемдік рекорд орнатты

Қытайлық гиперкар жылдамдық бойынша әлемдік рекорд орнатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 11:53 Сурет: Facebook/bydcompany
20 қыркүйекте Қытайдың BYD автокөлік өндірушісі Yangwang U9 Xtreme гиперкарының жаңа рекорд орнатқанын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Германияның Папенбург қаласындағы трассада жүргізуші Марк Бассенг 496,22 км/сағ жылдамдыққа жетті. Осылайша ол 2019 жылы орнатылған Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 км/сағ) рекордын жаңартты. Бұл жетістік аталған көлікті әлемдегі ең жылдам сериялық көлік етті.

Автокөлік әр дөңгелегінде жеке электрқозғалтқышпен жабдықталған, жалпы қуаты – 2978 ат күшін құрайды. Батареяның қуаты 450 км жол жүруге жетеді, ал жылдам қуаттау стансасында қуатты 30%-дан 80%-ға дейін небәрі 10 минутта толтыруға болады.

Бұған дейін Қытай компаниясының туристерді ғарышқа 200 мың долларға тасуды жоспарлап отырғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Соңғы
Танымал
