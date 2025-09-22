Қытайлық гиперкар жылдамдық бойынша әлемдік рекорд орнатты
Германияның Папенбург қаласындағы трассада жүргізуші Марк Бассенг 496,22 км/сағ жылдамдыққа жетті. Осылайша ол 2019 жылы орнатылған Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 км/сағ) рекордын жаңартты. Бұл жетістік аталған көлікті әлемдегі ең жылдам сериялық көлік етті.
496.22 km/h! A moment that makes history.— BYD Europe (@BYD_Europe) September 20, 2025
At ATP Automotive Testing Papenburg, the YANGWANG U9 Xtreme has rewritten the record books, becoming the world’s fastest production car.
#YANGWANG #U9X #TopSpeedWorldRecord #BYD #ThePursuitBeyond pic.twitter.com/woBB03Gm1J
Автокөлік әр дөңгелегінде жеке электрқозғалтқышпен жабдықталған, жалпы қуаты – 2978 ат күшін құрайды. Батареяның қуаты 450 км жол жүруге жетеді, ал жылдам қуаттау стансасында қуатты 30%-дан 80%-ға дейін небәрі 10 минутта толтыруға болады.
