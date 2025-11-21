#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Технология

106 шақырым жолды тоқтаусыз жүріп өткен: қытайлық робот әлемдік рекорд орнатты

Робот, Қытай, Гиннесс, рекорд, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 17:52 Сурет: pixabay
Қытайда жасалған гуманоидты робот Гиннестің жаңа әлемдік рекордын орнатты. Ол Сучжоу мен Шанхай қалалары арасында 106 шақырымды жүріп өтті. Оның үстіне құлтемір жол қозғалысы ережелерін сақтай отырып, тоқтаусыз жүрген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Роботты жасап шығарушы компания өкілдерінің айтуынша, аппараттық жарақтандыру оның бағдаршамдарды, тар өткелдерді және кісі толы тротуарларды сәтті басып өтіп, күндіз де, түнде де жағдайды тұрақты қабылдай қиын жағдайларда да қозғалуға мүмкіндік берген. Робот жол ережелерін сақтай отырып, асфальтталған жолдармен, тротуарлармен, көпір арқылы да жүрді.

Шанхайға келгеннен кейін, Гиннестің рекордтар кітабының веб-сайтында айтылғандай, механикалық кейіпкер өзінің саяхатын "машиналық өміріндегі ұмытылмас тәжірибе" деп сипаттап, "маған жаңа аяқ-киім керек болуы мүмкін" деп әзілдеген.

Мәскеуде 2025 жылдың 10 қарашасында алғашқы адам тәрізді робот таныстырылды, бірақ ол сахнаға шыға сала құлаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Дюплантис таяқпен секіруден 6,22 метр биіктікті бағындырып, жаңа әлемдік рекорд орнатты
17:30, 26 ақпан 2023
Дюплантис таяқпен секіруден 6,22 метр биіктікті бағындырып, жаңа әлемдік рекорд орнатты
Қытайлық гиперкар жылдамдық бойынша әлемдік рекорд орнатты
11:53, 22 қыркүйек 2025
Қытайлық гиперкар жылдамдық бойынша әлемдік рекорд орнатты
Ұлттық киім киіп, көшеге шыққан Ақтау тұрғындары әлемдік рекорд орнатты
13:57, 22 наурыз 2025
Ұлттық киім киіп, көшеге шыққан Ақтау тұрғындары әлемдік рекорд орнатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: