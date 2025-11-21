106 шақырым жолды тоқтаусыз жүріп өткен: қытайлық робот әлемдік рекорд орнатты
Қытайда жасалған гуманоидты робот Гиннестің жаңа әлемдік рекордын орнатты. Ол Сучжоу мен Шанхай қалалары арасында 106 шақырымды жүріп өтті. Оның үстіне құлтемір жол қозғалысы ережелерін сақтай отырып, тоқтаусыз жүрген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Роботты жасап шығарушы компания өкілдерінің айтуынша, аппараттық жарақтандыру оның бағдаршамдарды, тар өткелдерді және кісі толы тротуарларды сәтті басып өтіп, күндіз де, түнде де жағдайды тұрақты қабылдай қиын жағдайларда да қозғалуға мүмкіндік берген. Робот жол ережелерін сақтай отырып, асфальтталған жолдармен, тротуарлармен, көпір арқылы да жүрді.
Шанхайға келгеннен кейін, Гиннестің рекордтар кітабының веб-сайтында айтылғандай, механикалық кейіпкер өзінің саяхатын "машиналық өміріндегі ұмытылмас тәжірибе" деп сипаттап, "маған жаңа аяқ-киім керек болуы мүмкін" деп әзілдеген.
Мәскеуде 2025 жылдың 10 қарашасында алғашқы адам тәрізді робот таныстырылды, бірақ ол сахнаға шыға сала құлаған.
