Қазақстан оқушылары АҚШ-та дрон-футболдан өткен жарыста алтын медаль иеленді
ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, олардың төртеуі астанадан, біреуі Ақтөбеден болып табылады. Оқушылар осы дүйсенбіде чемпионаттың екі дисциплинасында алтын медальмен елге оралды.
Super Pilot жеке дисциплинасында бірінші орынды Астана қаласының №8 мектебінің 9-сынып оқушысы Амантай Арсен иеленді. Жәнібек Ражабов жаттықтырушының жетекшілігімен Арсен чемпионаттың ең күрделі дисциплинасында қарсыластарынан озып шықты.
Екінші орынды астаналық №82 мектептің 8-сынып оқушысы Хайралла Айсұлтан алды. Жаттықтырушысы — Динмұхамед Орынбасар.
Drone Soccer Class 20 командалық сынамасында қазақстандық оқушылар үш жүлделі орынның барлығын иеленді. Бірінші орын — Ақтөбеден Amangos Елаған Бауыржанұлы жаттықтырушы бастаған Kemel Bilim командасы. Екінші орын — Астананың №8 мектебі, үшінші орын — №82 мектеп.
Командалар чемпионатқа бір жылдан астам уақыт дайындалды. АҚШ-қа аттанбас бұрын командалар Астанада ресми ұлттық іріктеуден өтті, ал американдық турнирге қатысу өтінімін FIDA халықаралық федерациясының алдында қорғау қажет болды.
"Біз Қазақстандағы Ассоциация өкілдері ретінде АҚШ-тағы жарысқа өтінім беру үшін ұзақ жұмыс жасадық, өйткені балаларымыздың нәтижелерін көріп, олардың халықаралық аренада өздерін танытуға қабілетті екенін білдік. Бұл менің үшін қазақстандық дрон-футболдың шын мәнінде алғашқы үлкен халықаралық жеңістерінің бірі. Мен әр оқушымен және әр жаттықтырушымен шексіз мақтанамын", — дейді Kazakhstan Drone Soccer Association директоры Әліхан Рыспай.
Чемпионат қорытындысы бойынша қазақстандық командалар екі санатта өнер көрсетті. 20-сыныпта — 20 сантиметрге дейінгі дрондар — 17 елдің арасында үш жүлделі орынның барлығын алды. 40-сыныпта, яғни машиналар екі есе үлкен болатын санатта, барлық жарыстар бойынша үздік нәтиже көрсетті.
Дрон-футбол — қорғаныш сферасына орналастырылған дрондарды басқаратын қатысушылар қарсыластың сақинасы арқылы ұшып өтіп «гол» соғуға тырысатын командалық технологиялық спорт түрі. Матч 5-ке-5 форматында өтеді: бір шабуылдаушы ұшқыш (страйкер) және төрт қорғаушы. Негізгі міндет — команда қимылдарын үйлестіру, шектеулі кеңістікте басқару және жоғары ұшқыштық дәлдік.