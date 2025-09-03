#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Туризм

Қазақстанның авиа тасымал нарығында тағы бір шетелдік компания пайда болды

Авиа тасымал, Қазақстан, Таиланд, Thai Air Asia X, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 18:11 Сурет: pixabay
Қазақстанға Таиландтан жаңа әуе компанияның рейстері қатынай бастайды. Бұл туралы 2025 жылы 3 қыркүйекте ҚР Азаматтық авиация комитеті ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап Таиланд корольдігінің "Thai Air Asia X" лоукестері Қазақстан нарығына шығады. 

"Тасымалдаушы Бангкок – Алматы бағыты бойынша аптасына 4 рет дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жексенбі күндері тікелей тұрақты жолаушылар әуе рейстерін орындайды". ҚР Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметі

Қазақстан мен Таиланд арасындағы тікелей әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туристік және мәдени байланыстарды нығайтуға ықпал етеді.

Бертінде Марғұлан Баймұхан Таиландтағы Қазақстанның елшісі болып тағайындалған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Түркия азаматтарына Қазақстан аумағында 90 күнге дейін визасыз жүруге рұқсат берілді
Туризм
22:13, 29 шілде 2025
Түркия азаматтарына Қазақстан аумағында 90 күнге дейін визасыз жүруге рұқсат берілді
Солтүстік Корея жағажай курорты арқылы туристерді тартпақ
Туризм
11:17, 27 маусым 2025
Солтүстік Корея жағажай курорты арқылы туристерді тартпақ
Қазақстанға халықаралық экспедиция келді: ол қай қалаларға барады
Туризм
09:38, 24 маусым 2025
Қазақстанға халықаралық экспедиция келді: ол қай қалаларға барады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: