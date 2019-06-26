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Ана үйге түсті! Арыста түсірілген аса қорқынышты видео

Снарядтардың ысқырған дауысы өте үрейлі шығады екен.

Сурет : shymkent.kz26 Маусым 2019, 10:05

Арыстағы 7600 ғимараттың 90 пайызына зақым келгені тегін емес, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желіде жүрген мына видеодан тұрғындардың қандай үрейде болғанын аңғаруға болады:

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Как жители Арыси пережили этот кошмар? ⠀ Одни только свисты наводят страх ???? ⠀ Неудивительно, что из 7600 зданий, 90% имеют повреждения различной степени. ⠀ В основном это выбитые окна, повреждения кровли, но есть и более достаточные серьёзные повреждения, говорят очевидцы. ⠀ Также Владимир Беккер сообщил о том, что саперами сегодня было обнаружено 24 снаряда и 104 опасных фрагментов снаряда, которые будут подорваны на месте, либо вывезены и обезврежены. ⠀ В общем, в город возвращаться пока рано. ⠀

Публикация от ????ҚОЛБЕТ - әлеуметтік парақша (@qolbet) 25 Июн 2019 в 8:57 PDT


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