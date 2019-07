Златан Ибрагимович матч кезінде қарсыласының жағын сындырды

"Лос-Анджелес Гэлаксидің" швециялық футболшысы Златан Ибрагимович "Лос-Анджелес" ойыншысы Мохаммед Эль-Монирдің жағын сындырды. Оқиға америкалық MLS чемпионаты аясындағы матч барысында болған, – деп хабарлайды Хабар 24.

Лос-Анджелестің екі командасы 19-маусымда кездескен. Матч "Гэлаксидің" пайдасына 3:2 есебімен аяқталды. Бұл ойында Ибрагимович хет-трик авторы атанды.

Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, Эль-Монирге енді ота жасалады, футболшы үшін маусым ерте аяқталды.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K