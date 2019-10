Әй, мынау кім? Рибери FIFA 20-дағы өз түрінен шошып кетті

FIFA 20 ойынын ойнап көрген "Фиорентинаның" жартылай қорғаушысы Франк Рибери ойындағы өз түрін көргенде біртүрлі болып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ренжіп қалған француз футболшысы ойындағы өз түріне скриншот жасап, сол суретті желіге жариялады:

Played #FIFA20 with my kids not long ago. ????

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? ???????????? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx