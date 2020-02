"Союз" ғарыш кемесі қазақ жеріне қонды

Халықаралық ғарыш станциясының экипаж мүшелері "Союз МС-13" кемесімен Қазақстанның Жезқазған өңіріне қонды. Ресейлік Александр Скворцов, италиялық Лука Пармитано және АҚШ азаматы Кристина Кук Жерге оралды. Олар 61- экспедицияның қатысушылары, деп жазады centralasian.org.

Thumbs up and a huge smile from @Astro_Christina! ????????



Her first spaceflight became a 328-day mission with 5,248 orbits of Earth, a journey of 139 million miles, roughly the equivalent of 291 trips to the Moon & back. #CongratsChristina & welcome home: https://t.co/8MFSftrUyR pic.twitter.com/zlmY2yYJDe