Алматыда жол апатынан екі адам көз жұмды
Полиция мән-жайды анықтауда.
Алматыда жол-көлік оқиғасынан екі адам қаза тапты, деп хабарлайды zakon.kz Instagram-дағы chp_kz-ке сілтеме жасап.
Оқиға Розыбакиев көшесінде, Байқадамов көшесіне таяу жерде болды. Солтүстік бағытта үлкен жылдамдықпен келе жатқан Lexus маркалы автокөлік бетон таситын жүк көлігіне соғылған делінеді.
Апат салдарынан екі жолаушы оқиға орнында тіл тартпай кетті. Жүргізуші ауруханада. Полиция мән-жайды анықтауда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Два человека погибли, один в тяжелом состоянии передаёт корреспондент @chp_kz. Дтп произошло в Алматы по улице Розыбакиева не доезжая улицы Байкадамова. Со слов очевидцев автомашина Lexus двигалась в северном направлении по Розыбакиева на очень большой скорости на полном ходу врезался в бетономешалку . В результате столкновения два пассажира погибли от полученных травм, на месте а водитель с различными травмами госпитализирован. Далее выяснением всех обстоятельств занимается полиция.#дтп #авария #чп #камеры #алматы #кп #чпалматы #чпкз #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #like4follow #лайкивзаимно #взаимныелайки #взаимнаяподписка #лайкзалайк #лайктайм #liketime #kz #carskz #авто #дтпалматы #dtp #дороги #гаи #пдд #новости #almaty#Казахстан#видео #
Telegram арнасындағы маңызды жаңалықтар «zakon.kz». Жазылу!