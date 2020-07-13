Аягөздегі балалар орталығында балалар мен қызметкерлер жаппай КВИ жұқтырды
Эпидемиологиялық тексеру жүргізілуде.
Аягөзде арнайы әлеуметтік қызмет көрсетудің балалар орталығында шамамен 40-қа жуық бала мен 22 қызметкер коронавирус жұқтырды. Бұл туралы орталық директоры Шолпан Мұқашева жазды, деп хабарлайды zakon.kz.
Ол директор қызметіне жақында ғана – 2020 жылдың 2 шілдесінде кіріскен.
Шолпан Мұқашеваның сөзінше, 28 маусымда мекеменің екі тәрбиеленушісі коронавирус жұқтырғаны анықталған. Балалардың бірі каникулде үйіне барып қайтқан, екіншісі Өскемендегі психикалық орталықтан келген. Олар аудандық ауруханаға жіберіліп, емделіп шыққан. Қазір орталықтың оқшауланған жеке бөлмесінде жүр.
2 шілдеден бастап орталықта карантин күшейтілген, барлық балалар мен қызметкерлер ПЦР әдісімен тексеруден өткен. Тексеру нәтижесінде 35 тәрбиеленуші мен 22 қызметкерден коронавирус табылды. Тауарлар мен қызметтер сапасын бақылау комитеті қызметкерлерімен бірлесіп, эпидемиологиялық тексеру жүргізілуде, - деп жазды Шолпан Мұқашева instagram-да.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие друзья меня зовут Шолпан Ермековна,я приступила к обязанностям директора ЦОССУ г.Аягоз 02.07.20г.Как сообщалось ранее, в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг 28 июня было выявлено 2 факта заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников учреждения, находящихся на карантине после поездок за пределы учреждения. Один побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорск. После подтверждения положительных результатов, дети направлены в районную больницу и пролечены. Сейчас находятся в отдельном изолированном помещении Центра. Сразу же, как были выявлены положительные результаты тестов, соответствующим приказом руководителя Центра со 2 июля усилен карантин. Управлением координации занятости и социальных программ изысканы средства и инициирование обследование методом ПЦР на COVID-19 для всех воспитанников и сотрудников учереждения. По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена положительная реакция. Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг проводится эпидемиологическое расследование. Предположительно занос инфекции приходится на до карантинный период. Проведен осмотр воспитанников и сотрудников учреждения с участием специалистов межведомственных организаций, симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не выявлено. Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием температуры тела, частоты дыхательных движений,Сотрудники ведут чек-листы. На данный момент у всех детей состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет.Специалисты проводят занятия в обычном режиме в разделенных группах. Я сама как педиатр, несколько раз в сутки провожу обход, слежу за их условиями пребывания и качеством питания,с соблюдением инфекционного контроля. Наши воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает у всех идет безсимптомное течение заболевания. Проведено зонирование,составлен график прогулок,прием пищи в изоляционном помещении,дезинфецирующих средств в достаточном количестве.Межведомственные организации оказывают содействие.Я надеюсь совместно мы справимся!
Telegram арнасындағы маңызды жаңалықтар «zakon.kz». Жазылу!