Йеменде әуежайда жойқын жарылыс болды

Йеменнің оңтүстігіндегі Аден қаласындағы әуежайында жойқын жарылыс болды, деп хабарлайды zakon.kz.

РИА Новости дереккөзінің хабарлауынша, оқыс оқиға жаңа үкімет мүшелерінің Эр-Риядтан оралған кезінде болған.

Бес адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланды. Министрлердің өзі бұл сәтте ұшақтан түсіп үлгермеген, сондықтан олар зардап шеккен жоқ. Олар үкімет сарайына жеткізілді.

