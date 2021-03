Таиланд премьер-министрі брифинг кезінде оқыс қылыққа барды

Таиланд премьер-министрі Прают Чан-оха үкіметтегі кадрлық өзгерістер туралы сұрақтарға жауап бермес үшін журналистерге антисептик шашты, деп хабарлады CentralAsia.

"Өткен аптада үш министр жеті жыл бұрынғы наразылық акциялары кезіндегі жаппай тәртіпсіздік үшін түрмеге қамалғаннан кейін үкімет басшысы ауысуы тиіс екендігін, бұл лауазымға қандай ықтимал кандидаттар бар" деген сұрақ оның қатты ашуын туғызды.

Премьер-министр брифингті тоқтатып, журналистердің қасына барып, бетін бетпердемен жауып тұрып, қолындағы антисептикті шашты, деп жазады Reuters.

Thai prime minister Prayuth Chan-ocha sprayed hand sanitizer at journalists to avert answering questions on the latest cabinet pic.twitter.com/nZyMgcou58