#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Оқиғалар

Танымал қазақстандық актер Мұрат Бисембин өмірден өтті

Мұрат Бисембин, актер, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 12:53 Сурет: Instagram/jemappelledali
2026 жылғы 8 қаңтарда Қазақстандық актер Мұрат Бисембин дүниеден өтті. Ол белгілі "Рэкетир" киносында криминалдық авторитет Русланның рөлін сомдаған. Актер 53 жаста еді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы оның қызы Диана хабарлады.

"11.10.1972 – 08.01.2026. Шексіз жақсы көремін", – деп жазып, Instagram парақшасында әкесінің фотосын жариялап.

Еске салсақ, 2025 жылғы 21 желтоқсанда Мурат Бисембин инсульттен кейін госпитализацияланғаны туралы қызы хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Банктер картаңызды кенеттен бұғаттауы мүмкін: әр қазақстандық білуі тиіс маңызды мәлімет
14:14, Бүгін
Банктер картаңызды кенеттен бұғаттауы мүмкін: әр қазақстандық білуі тиіс маңызды мәлімет
Қазақстандық актер Мұрат Бисембин инсульт алып, ауруханаға жеткізілді
14:30, 22 желтоқсан 2025
Қазақстандық актер Мұрат Бисембин инсульт алып, ауруханаға жеткізілді
Қазақстандық балалар хирургиясының негізін қалаушы Камал Ормантаев қайтыс болды
09:40, 12 ақпан 2025
Қазақстандық балалар хирургиясының негізін қалаушы Камал Ормантаев қайтыс болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: