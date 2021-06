Автопилоттағы Tesla көлігі "қуып кетті"

Шетелдік БАҚ автопилот бағдарламасына қосылған Tesla Model 3 көлігінің ерекше ақауы түсірілген видеоны жариялады, деп хабарлайды zakon.kz.

Әлеуметтік желіде көліктің автопилот жүйесінің сәтсіздікке ұшыраған күйі түскен видео тарауда. Ол көптің күлкісін туғызды. Видеода Тесла бағдаршамды тиеген жүк көлігінің артында келе жатады. Алайда, жүйе бұл бағдаршамдарды жарамды деп қабылдайды.

Автотилот әртүрлі нысандарда жұмыс істемейтін бағдаршамдарды танып, осындай қателікке жол бергені туралы хабарламалар бұрын да болғандығы атап өтіледі. Мысалы, Reddit сайты Tesla автопилотының қызыл және қызғылт сары түсті тігінен жазылған Coop жазуындағы жалаушаны бағдаршам ретінде қабылдаған қателігін тіркеген видеоны жариялады.

And this is why you don't do public beta tests!



Tesla Model 3 display - showing constant traffic lights whilst going 130km/h on the highway!



via https://t.co/MXhddRfjgM pic.twitter.com/rAAYPuY9TP