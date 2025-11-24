Алматыда тас тиеген жүк көлігі арыққа түсіп, аударылды
2025 жылғы 24 қарашада кешке Алматының Үлкен шығыс айналма жолында тастар тиеген Shacman жүк көлігінің қатысуымен жол апаты орын болды. Солтүстік бағытта келе жатқан көлік бір бүйіріне қарай аударылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала мәліметтер бойынша, жол апатына тежегіштердің қызып кетуі түрткі болуы мүмкін.
Тежегіші істемей, төмен ылдилаған жүк көлігінің жүргізушісі басқа көліктермен соқтығыспас жолдың шетіне қарай рөлді бұрып жіберген.
Көлік аялдамаға соғылмай, оның жанынан ытқып, арық бойымен біраз жүріп барып, содан кейін аударылған.
Жүргізуші зардап шекті, бірақ ол ауруханаға жатқызудан бас тартты.
Оқиға орнына арықтан жүк көлігін шығарып алу үшін эвакуатор келді.
Үлкен шығыс айналма жолында солтүстікке қарай қозғалыс уақытша шектелген.
