Оқиғалар

Өскемен – Семей тас жолында күнбағыс майын тиеген жүк көлігі аударылды

Өскемен – Семей тас жолында тонна-тонна күнбағыс майын тиеген жүк көлігі аударылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 10:08 Сурет: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында жол-көлік оқиғасы салдарынан күнбағыс майын тиеген ауыр жүк көлігі аударылып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz мәліметінше, апат Ұлан ауданы аумағында, Өскемен – Семей тас жолында болған. КАМАЗ көлігі жол жиегіндегі кюветке аударылып, жүк сыртқа төгілген. Оқиға орнынан өтіп бара жатқан азамат жүргізушіге көмектесу үшін бейнежазба түсіріп, бейжай қарамайтын жандарды жүк көлігін аударып, тауарды қайта тиеуге шақырған.

"Мұнда КАМАЗ аударылып қалды. Оны кюветтен шығарып, жүктi қайта тиеуге көмек қажет. Ешкім жоқ, көмектесейік. Бірнеше жүргізуші тоқтады, күш біріктірейік", – деді ер адам.

Аталған жағдайға ШҚО Полиция департаменті пікір білдірді.

"Жүргізуші көлікті басқару кезінде жол жағдайын ескермей, көліктің кюветке аударылуына жол берген. Оған Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 620-бабының 1-бөлігіне сәйкес ескерту жасалды. Қазіргі уақытта күнбағыс майы салынған қораптар басқа жүк көлігіне тиеліп жатыр", – деп хабарлады ШҚО ПД.

Айта кетейік, бұған дейін Алматыда болған тағы бір жол апаты салдарынан жүргізуші 12 ағашты қағып, тауға көтеріліп, шұңқырға құлағаны туралы хабарланған еді. Жүргізуші ауруханаға жеткізілді.

Оқи отырыңыз
Алматыда тас тиеген жүк көлігі арыққа түсіп, аударылды
19:56, 24 қараша 2025
Алматыда тас тиеген жүк көлігі арыққа түсіп, аударылды
Алматы – Өскемен тас жолында жеті бірдей Tesla көлігі тиелген жүк көлігі аударылды
14:53, 22 мамыр 2023
Алматы – Өскемен тас жолында жеті бірдей Tesla көлігі тиелген жүк көлігі аударылды
Алматы – Өскемен тас жолында жүк көлігі аударылып, жүргізушісі қаза тапты
18:08, 18 қыркүйек 2023
Алматы – Өскемен тас жолында жүк көлігі аударылып, жүргізушісі қаза тапты
