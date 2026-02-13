Алматы облысында көктайғақтың кесірінен жүк көлігі полиция көлігіне соғылды
Алматы облысында көктайғақ салдарынан ауыр жүк көлігі ылдиға қарай сырғанап, полицейлердің көлігіне соғылған. Арнайы техника жүргізушісі жауапкершілікке тартылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы облысында қатты көктайғақтың салдарынан көліктер жүре алмай қалды, тіпті бірі жол бойымен ылдилап төменге қарай сырғанаған. Оқыс оқиғаның видеосы желіде жарияланды.
"Куәгерлер әлеуметтік желіде көліктің өрге қарай қозғалуы кезінде, керісінше артқа қарай сырғанағанын сипаттайтын видеоны жариялады. Алдын ала ақпарат бойынша, зардап шеккендер жоқ, алайда аталған жағдай жолдағы көліктерге қауіп төндірді", делінген жазбада.
Алматы облысының полиция департаменті (ПД) аталған жол-көлік оқиғасы 12-13 ақпанға қараған түні болғанын атап өтті.
"Полицияның қызметтік автокөлігімен соқтығысуға жол берген КАМАЗ-дың жүргізушісі жауапқа тартылды. Жол апаты салдарынан көлік құралдарына механикалық зақым келтірілді. Зардап шеккендер жоқ". Алматы облысы ПД
Полиция жол қозғалысының барлық қатысушыларын жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жолдарда, әсіресе қолайсыз ауа райында мұқият және жауапты болуға шақырады.
