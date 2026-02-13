#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
496
588.01
6.42
Құқық

Алматы облысында көктайғақтың кесірінен жүк көлігі полиция көлігіне соғылды

Полиция көлігі, Алматы облысы, көктайғақ, жол апаты, жүк көлігі , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 18:35 Сурет: Zakon.kz
Алматы облысында көктайғақ салдарынан ауыр жүк көлігі ылдиға қарай сырғанап, полицейлердің көлігіне соғылған. Арнайы техника жүргізушісі жауапкершілікке тартылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысында қатты көктайғақтың салдарынан көліктер жүре алмай қалды, тіпті бірі жол бойымен ылдилап төменге қарай сырғанаған. Оқыс оқиғаның видеосы желіде жарияланды.


"Куәгерлер әлеуметтік желіде көліктің өрге қарай қозғалуы кезінде, керісінше артқа қарай сырғанағанын сипаттайтын видеоны жариялады. Алдын ала ақпарат бойынша, зардап шеккендер жоқ, алайда аталған жағдай жолдағы көліктерге қауіп төндірді", делінген жазбада.

Алматы облысының полиция департаменті (ПД) аталған жол-көлік оқиғасы 12-13 ақпанға қараған түні болғанын атап өтті.

"Полицияның қызметтік автокөлігімен соқтығысуға жол берген КАМАЗ-дың жүргізушісі жауапқа тартылды. Жол апаты салдарынан көлік құралдарына механикалық зақым келтірілді. Зардап шеккендер жоқ". Алматы облысы ПД

Полиция жол қозғалысының барлық қатысушыларын жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жолдарда, әсіресе қолайсыз ауа райында мұқият және жауапты болуға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Жүргізуші инсульт алған". Оралда ауыр жүк көлігі мектеп ғимаратына соғылды
19:43, 15 қараша 2024
"Жүргізуші инсульт алған". Оралда ауыр жүк көлігі мектеп ғимаратына соғылды
Теміртауда үш ауыр жүк көлігі соқтығысып, жүргізушілердің бірі аяғынан айырылды
21:15, 11 қыркүйек 2023
Теміртауда үш ауыр жүк көлігі соқтығысып, жүргізушілердің бірі аяғынан айырылды
Алматы – Өскемен тас жолында жүк көлігі аударылып, жүргізушісі қаза тапты
18:08, 18 қыркүйек 2023
Алматы – Өскемен тас жолында жүк көлігі аударылып, жүргізушісі қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии
22:11, Бүгін
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии
Обидчица Елены Рыбакиной вышла в финал "тысячника" в Дохе
21:45, Бүгін
Обидчица Елены Рыбакиной вышла в финал "тысячника" в Дохе
Передача Орехова не помогла "Металлургу" обыграть "Салават Юлаев"
21:42, Бүгін
Передача Орехова не помогла "Металлургу" обыграть "Салават Юлаев"
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
21:18, Бүгін
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: