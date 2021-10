Бейрутта атыс болды: әскерилер арнайы техника әкеп жатыр

Ливанның астанасы Бейрутта атыс болды. Қолда бар мәліметтер бойынша, әскерилер атыс орнына брондалған техника жеткізді, деп хабарлайды zakon.kz.

Ливан армиясы Бейруттағы атыс орнына бірнеше брондалған техника жіберді, деп хабарлайды РИА Новости.

Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, атысты Тайуни ауданында демонстранттар бастады.

Өрттен кем дегенде бір адам қаза тауып, сегіз адам жарақат алды.

Жағдайды тұрақтандыру үшін оқиға орнына ірі калибрлі пулеметтері бар бірнеше брондалған техника жеткізілді.

#BREAKING



????#LEBANON : ONGOING CLASHES IN #BEIRUT AROUND THE JUSTICE PALACE!#VIDEO Overview of the situation the moment protestors were shot at from the surrounding buildings. #Shooting started from Furn Al-Shebak towards protestors.

Amal Movement security shot back. pic.twitter.com/2E6PRW2EC9 — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 14, 2021

Some images of the "peaceful" (with heavy quotes) Amal and Hizbullah protesters peacefully protesting with water-squirt guns#Terrorists #hizbullah_are_terrorists #lebanon_is_occupied pic.twitter.com/vbM2g3lqmU — Simon Khoury (@sim_gk) October 14, 2021

Бақытжан Отарбаева