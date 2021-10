Франция президенті футболды керемет ойнайды екен

Франция президенті Эммануэль Макрон қайырымдылық матчында футбол ойнады, деп хабарлады zakon.kz.

Макронның командасы Пуасси ауруханасының қызметкерлеріне қарсы ойнап, дәрігерлерді 6:1 есебімен жеңді. Матч Париждегі және Франциядағы ауруханалар қорына қаражат жинау мақсатында өткізілді.

Қайырымдылық матчына француз футболының бұрынғы жұлдыздары қатысты. Олардың қатарында Марсель Десайи, Роберт Пирес, Ален Жиресс, Кристиан Карамбе, Руди Гарсиа, Сидней Гову, Мэтью Бодмер, сондай-ақ "Арсеналдың" бұрынғы бапкері Арсен Венгер бар.

Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo ? | 720p HDpic.twitter.com/DRaFw2Tg9f