Смайылов: Үкімет ірі бизнес өкілдерімен өзара бірлесіп жұмыс істеуге қашан да дайын

ҚР Премьер-министрі Әлихан Смайыловтың бизнес өкілдерімен кездесуде сөйлеген сөзінің толық мәтіні Үкімет басшысының ресми сайтында жарияланды .

Аса құрметті Президент мырза! Құрметті жиынға қатысушылар!

Бүгін осы залда еліміздің дамуында елеулі рөл атқарататын ірі бизнес өкілдері жиналып отыр. Ірі кәсіпкерліктің Қазақстан экономикасындағы үлесі 48%-ті құрайды. Сондықтан осы бизнес сегментінің жауапкершілігі де өте зор. Үкімет бизнестің, оның ішінде ірі бизнестің де дамуына қолайлы жағдай жасау үшін тиісті шараларды қабылдайды.

Қазіргі таңда жаһанды жайлаған дағдарыстан кейінгі біздің алдымызда тұрған ең маңызды мәселенің бірі – макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету. Үкімет пен Ұлттық Банктің бірлескен саясаты осы мақсатқа бағытталатын болады. Бұл ретте, ең күрделі мәселенің бірі – ол инфляция деңгейін төмендету.

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Сіздің тапсырмаңызға сәйкес, Үкімет тиісті жедел шаралармен бірге жүйелі шараларды іске асырады.

Бірінші кезекте, бұл – ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, азық-түлікпен ішкі нарықты толықтыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Мезгіл аралық кезеңде инфляция қысымы мен сыртқы факторлардың әсерін төмендету үшін тиісті логистика жүйесін құру өте маңызды. Ірі кәсіпкерлерді осы жұмысқа қатысуға шақырамыз.

Үкімет ірі бизнес өкілдерімен өзара бірлесіп жұмыс істеуге қашан да дайын екенін айтқым келеді.

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По поручению Президента для поддержки бизнеса в период пандемии были приняты 3 пакета антикризисных мер в 2020 году и 2 пакета в 2021 году. В рамках данных мер было расширено финансирование инструментов поддержки бизнеса, обеспечено снижение налоговой нагрузки, проводились меры стимулирования внутреннего спроса.

В дальнейшем налогово-бюджетная политика будет проводиться контрциклично и предсказуемо, согласно новой Концепции управления государственными финансами, которая будет принята в ближайшее время.

Будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды. В этой связи ускорим работу по формированию новой регуляторной политики, оптимизации и заметному сокращению количества требований к бизнесу.

Будет активизирована работа по реализации Комплексного плана приватизации с установлением более четких критериев для передачи в частную собственность. В текущем и следующем годах планируется вывод на IPO таких компаний как «КазМунайГаз», «Air Astana», «Казахгаз». В целом по группе компаний Холдинга «Самрук-Казына» в этот период планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий. Их список будет размещен в открытом доступе в ближайшее время.

По поручению Главы государства разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» в целях повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок и поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные оффтейк контракты. Фонд, выступая партнером со стороны государства, будет способствовать привлечению частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

В целом перед нами стоит задача по улучшению инвестиционного климата. С учетом конкурентных преимуществ и потенциальных ниш, у бизнеса имеются огромные возможности, в том числе по замещению значительной части 40-ка миллиардного ежегодного импорта.

Задача Правительства – помочь их реализовать. Нам надо повысить прозрачность механизмов и процедур предоставления мер государственной поддержки.

Мы готовы обсуждать с бизнесом эти меры и в целом предложения по улучшению инвестиционного климата. Кроме того, мы будем способствовать цифровой трансформации в отраслях, что является ключевым фактором повышения производительности и технологического уклада экономики.

Все это, на наш взгляд, в конечном итоге должно привести к росту доходов работающего населения.

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Жақында орын алған оқиғалар аясында Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Үкімет елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды тұрақтандыру үшін жедел шараларды іске асыруда.

Біздің міндетіміз – зардап шеккен бизнес субъектілерінің жұмысын тез арада қалпына келтіру. Осыған байланысты, біз осы жұмысқа ірі бизнесті қатысуға шақырамыз. Қазіргі кезде ағымдағы жоспарлар қайта қаралуда.

Сондай-ақ Президент тапсырмаларын ескере отырып, өзекті әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге бағытталған қажетті шараларды қамтитын 2022 жылға арналған Үкіметтің іс-қимыл бағдарламасы әзірленуде.

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы!

Сіз қойған барлық тапсырмалар орындалатын болады. Біз еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін бизнеспен бірлесіп белсенді жұмыс жасаймыз.

Назарларыңызға рақмет!