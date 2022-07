Жерлестеріміз «Славян базары» халықаралық өнер фестивалінің лауреаты атанды

Биыл Витебскідегі «Славян базары» халықаралық өнер фестивалінде Қазақстан атынан Ерік Төленов, ал балалар байқауында Алинур Хамзин өнер көрсетті. Екі орындаушы да байқаудың лауреаты атанды. Бұл туралы ҚР Мәдениет және спорт министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерік Төленов ұлттық дәстүрді сақтаудағы жоғары шеберлігі үшін мемлекетаралық «МИР» телерадиокомпаниясының «Песня – Путь к Содружеству» арнайы марапатына ие болды. Сондай-ақ Ерік Төленов халықаралық байқаудың лауреаты атанды. ҚР Мәдениет және спорт министрлігі

Сурет: ҚР Мәдениет және спорт министрлігі

Ал 12 жастағы Алинур Хамзин балалар арасында осы сайыста екінші орын алды.

Сурет: ҚР Мәдениет және спорт министрлігі

Біздің анықтама:

Ерік Төленов 1993 жылы Түркістан облысы, Ащысай ауылында дүниеге келген. Кентау қаласындағы №23 Тұрар Рысқұлов атындағы мектепті, Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясын бітірген, 2014-2016 жылдары түрлі музыкалық топтарда өнер көрсеткен. 2021 жылы Mozart халықаралық шығармашылық фестивалінің және Welle-music wave халықаралық байқауының гран-при иегері атанған, The Voice of Kazakhstan танымал байқауында II орын алды. Оның қойылымы әлемнің ең үздік The Voice шоуларының қатарына енді.