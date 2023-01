Өзбекстан халқы аяз кезінде отқа жылынып, аулада тамақ пісірді

Желіде Өзбекстандағы аяздың салдары жарияланды.

Ташкентте электр, жылу және газбен қамтуда үзіліс бар. Тұрғындар далаға шығып, отқа тамақ пісіре бастады. Қалада жылжымалы жылу пункттері де ашылды.

Brutal winter/energy cuts in Uzbekistan: Extremely angry population - rural & urban - preoccupied with most basic needs: how to heat at least one room, maintain water supply in icy conditions. Frozen Uzbekistan never resented cold and authorities this much in our lifetime. pic.twitter.com/591BTSWbi0