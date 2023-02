Грэмми 2023: жеңімпаздардың аты анықталды

2023 жылдың 6 ақпанында Лос-Анджелесте 65-ші Грэмми сыйлығын тапсыру салтанатында беделді музыкалық сыйлықтың лауреаттарының есімдері белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шараның ресми сайтындағы ақпаратқа сәйкес, американдық әнші Бейонсе тарихтағы Грэмми жүлделерінің саны бойынша рекорд жаңартты. Ол негізгі номинациялардың ешқайсысын жеңе алмады, бірақ ол электронды және би номинациясында үздік атанған «Ренессанс» альбомы үшін сыйлықтың 32-ші мүсіншесін алды.

"Жылдың үздік әні" әнші Бонни Райттың "Just Like That" әні болды.

«Жылдың үздік альбомы» - ағылшын әншісі Гарри Стайлстың Harry's House альбомы.





«Үздік жаңа әртіс» - американдық джаз әншісі Самара Джой атанды.







«Жылдың ең жақсы жазбасы» - американдық әнші Лицзоның (Мелисса Джефферсон) туралы «About Damn Time» фильмі.

«Үздік музыкалық бейне» - американдық әнші Тейлор Свифттің «All Too Well: The Short Film» әніне түсірілген бейне.

2021 жылдың 15 наурызында Ақсу қаласының тұрғыны Иманбек Зейкенов (Иманбек) америкалық музыкант Saint Jhn-нің «Roses» ремиксі үшін «Грэмми» сыйлығын алды.