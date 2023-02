Блинкен Астанаға ұшып келді

АҚШ Мемлекеттік департаменті пулының журналисі Иэн Марлоудың Twitter-дегі парақшасына жазуынша, ұшақ Астанаға түнде қонды.

We've just landed in Astana, Kazakhstan as part of @SecBlinken's trip to Central Asia and India (for the G20 foreign ministers meeting).



Here's my quick preview piece from Friday: Blinken Aims to Pressure Russia on Trip to Central Asia, India https://t.co/ztkiV5XzFI pic.twitter.com/B4ietMFvEs