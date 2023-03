Израилдегі митинг наразылық шеруіне қатысушылар мен полицейлердің қақтығысына ұласты

Ynet порталы мәліметінше, полиция кавалериясы жабылып қалған елдің негізгі жол тармағын ашу үшін наразылыққа шыққандармен бетпе-бет келуге мәжбүр.

Полицейлер митингке қатысушылардың кейбірін оқиға орнынан күштеп әкете бастағаны нақтыланады.

Нетаньяху Үкіметінің заң саласындағы реформасына қарсы наразылық бейсенбі күні таңертең басталды және бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ол кешке дейін жалғасады.

Today is Israel's Day of Resistance against a Dictatorship. Hundreds clash with police in Tel Aviv, and the Netanyahus are forced to take a helicopter to the airport as protesters block roads delayıng their trıp to Italy. The protests just keep growing! pic.twitter.com/WznF51AFzx